Пальці в око зіпсували бій: Ядун у скандальному поєдинку переміг Сехудо

У ніч на 23 лютого на арені "Climate Pledge Arena" у Сіетлі (США) відбувся турнір UFC Fight Night 252. У головній події вечора зійшлися Генрі Сехудо та Сун Ядун.

Перемогу рішенням суддів здобув Сун Ядун у досить скандальному бою.

38-річний Сехудо добре почав раунд, у китайського бійця навіть були проблеми з ногою. У другому раунді Сун почав влучати, але й чемпіон Олімпійських ігор 2008 показав, що вміє "махати руками".

У третьому раунді стався ключовий епізод. Ядун двома пальцями влучив Генрі в око. Сехудо дали 5-хвилинний таймаут. Після паузи перевага була на стороні Суна.

Henry Cejudo Tells Ref To Take Away Point From Song Yadong For Eye Poke #UFCFightNight pic.twitter.com/EYVWtaT9HL — CornerKaos (@CornerKaos) February 23, 2025

Перед четвертим раундом Генрі заявив, що нічого не бачить і прийняв рішення не продовжувати бій. Переможця визначили судді після трьох раундів, а не 5 як планувалося.

UFC Fight Night 252

Сун Ядун – Генрі Сехудо UD3 (5) (29:28, 29:28, 30:27)

29-28, 29-28, 30-27 #UFCSeattle



Song Yadong beats Henry Cejudo by technical decision in our main event! pic.twitter.com/3Op0Zim5ly — UFC Europe (@UFCEurope) February 23, 2025

Після бою китаєць заявив, що зробив це випадково. Генрі вибачився перед публікою, але зізнався, що не міг продовжити бій, не бачачи на одне око.