Деметріус "Могутнє мишеня" Джонсон: король найлегшої ваги, що переписав історію ММА

Легенда ММА Деметріус Джонсон шокував своєю заявою про завершення карʼєри, залишивши свій титул ONE Championship. Відомий боєць "повісив рукавички на цвях", залишивши величезний спадок у змішаних єдиноборствах.

Редакція сайту Чемпіон віддає шану "Могутньому мишеняті", розповідаючи про його неймовірну історію успіху.

Джонсон народився 13 серпня 1986 року в Мадере, штат Кентуккі, але виріс у Паркленді, штат Вашингтон. Його дитинство було складним — він ніколи не знав свого біологічного батька і був вихований матір'ю та вітчимом. Незважаючи на це, він завжди прагнув досягти успіху в спорті.

У школі Деметріус активно займався боротьбою, кросом і трековими видами спорту, що допомогло йому розвинути витривалість і швидкість — ключові навички, які згодом стали його візитною карткою в ММА. Завдяки своїм фізичним даним і бажанню перемагати, він успішно виступав на шкільних змаганнях.

Деметріус розпочав свою кар'єру в ММА у 2006 році в регіональних промоціях, як-от AX Fighting Championships та Genesis FIGHTS. Його дебютний бій завершився перемогою рішенням суддів, що дало йому впевненість продовжувати розвиватися в цьому напрямку. Джонсон швидко зарекомендував себе як бійця, що має чудову базу в боротьбі, але при цьому не боїться працювати в стійці.

Протягом перших років кар'єри він виступав у легкій та найлегшій вагових категоріях, здобуваючи перемоги завдяки своїй надзвичайній швидкості, точності та розумінню тактики бою. Його універсальність дозволяла адаптуватися до різних стилів суперників, що стало важливим фактором у подальшому розвитку.

У 2010 році Деметріус приєднався до World Extreme Cagefighting (WEC), що на той час була однією з провідних організацій у світі ММА. Його дебют відбувся на турнірі WEC 48, де він змагався з Бредом Пікетом. Джонсон програв свій перший бій одностайним рішенням суддів — Пікетт зміг використовувати свої переваги в боротьбі, контролюючи Джонсона на землі. Ця поразка стала важливим уроком для Деметріуса, який продовжив удосконалювати свої навички.

Згодом Джонсон повернувся до клітки та здобув свою першу перемогу в WEC над Ніком Пейсом. У цьому поєдинку він продемонстрував прогрес у боротьбі та стратегії, що дало йому впевненість у власних силах. Ще один важливий бій відбувся на WEC 52, де Деметріус зустрівся з Дамасіо Пейджем. Цього разу Джонсон виграв сабмішеном (гільйотина) у другому раунді, показавши свою здатність завершувати бої достроково.

Завдяки успіхам у WEC Деметріус отримав шанс боротися за титул чемпіона у легшій вазі проти Домініка Круза. Хоча Джонсон програв цей бій одностайним рішенням суддів, він все ж проявив себе як конкурентоспроможний боєць на найвищому рівні, демонструючи витривалість і технічну підготовку. Після злиття WEC з UFC у 2011 році, Джонсон став частиною нової організації.

Дебютувавши в UFC у легшій вазі, Деметріус продовжив свій шлях до успіху. Першим суперником Джонсона в UFC став Норіфумі Ямамото, якого він переміг одностайним рішенням суддів на UFC 126. Це був важливий момент, оскільки Джонсон продемонстрував свою рухливість і здатність працювати в стійці, уникаючи атак суперника. Згодом він зустрівся з колишнім чемпіоном WEC Мігелем Торресом на UFC 130, де знову переміг, використовуючи боротьбу та контроль на землі.

Важливим етапом кар'єри Джонсона став 2012 рік, коли UFC оголосила про створення нової вагової категорії — найлегшої (до 57 кг). Джонсон взяв участь у турнірі на визначення першого чемпіона цієї категорії. У півфіналі він зустрівся з Іаном МакКоллом, і їх перший бій завершився нічиєю через помилку суддів. У реванші Джонсон переміг рішенням суддів, забезпечивши собі місце у фіналі турніру.

Фінальний бій за титул проти Джозефа Бенавідеза на UFC 152 був напруженим і видовищним. Джонсон знову продемонстрував свої сильні сторони: швидкість, технічність і вміння працювати як у стійці, так і на землі. Він переміг роздільним рішенням суддів, ставши першим чемпіоном UFC у найлегшій ваговій категорії.

З цього моменту почалася справжня ера домінування Деметріуса Джонсона. Він успішно захищав свій титул 11 разів поспіль, перемагавши різних суперників, включно з Бенавідезом у реванші, Джоном Додсоном, Генрі Сехудо та багатьма іншими. Його стиль бою став еталоном для найлегших вагових категорій: поєднання швидких ударів, блискавичних переходів у боротьбу та технічної майстерності зробило його одним з найкращих бійців у історії ММА.

Джонсон не лише завоював титул, але й допоміг популяризувати найлегку вагу в UFC, привернувши увагу фанатів до цього дивізіону своїми видовищними виступами. Його кар'єра в UFC тривала до 2018 року, коли він перейшов до ONE Championship, продовживши свої виступи на високому рівні.

Після майже шести років домінування в найлегшій вазі UFC і 11 успішних захистів титулу, Джонсон втратив пояс чемпіона у 2018 році в реванші проти Генрі Сехудо. Поразка стала для нього мотивацією шукати нові виклики та можливості. Незважаючи на втрату титулу, Джонсон залишався одним із найпопулярніших та найбільш технічних бійців у світі, але його бажання досліджувати інші ринки та битися в іншій обстановці стало вирішальним фактором для подальшої кар'єри.

У жовтні 2018 року UFC і ONE Championship домовилися про обмін бійцями, що стало першим подібним обміном в історії ММА. У рамках цієї угоди Деметріус Джонсон перейшов до ONE Championship, а Бен Аскрен, непереможений на той момент чемпіон ONE у напівсередній вазі, приєднався до UFC. Цей обмін привернув велику увагу ЗМІ та фанатів, оскільки він показав, що компанії можуть співпрацювати для реалізації інтересів своїх бійців.

Перехід Джонсона до ONE Championship був мотивований його бажанням відкрити новий розділ у своїй кар'єрі та спробувати себе на новій арені. ONE Championship, яка базується в Сінгапурі, є провідною азійською організацією ММА, відомою своїм фокусом на повазі, традиціях бойових мистецтв та значним охопленням азійського ринку.

Після зміни компанії Деметріус Джонсон дебютував на турнірі ONE: A New Era у березні 2019 року в рамках Гран-прі найлегшої ваги (до 61 кг). У першому бою він переміг Юя Вакаматсу, завершивши бій сабмішеном (гільйотина) у другому раунді. Ця перемога продемонструвала, що Джонсон залишається на найвищому рівні, незалежно від зміни організації.

Продовжуючи свій шлях у Гран-прі, Джонсон переміг Тацумицу Ваду та Денні Кінгада, вигравши турнір і здобувши титул чемпіона Гран-прі ONE Championship у найлегшій вазі. Це досягнення підтвердило його статус одного з найкращих бійців у світі, незважаючи на зміну промоції.

Перехід до ONE Championship дозволив Джонсону не лише продовжити кар'єру на високому рівні, а й розширити свою присутність на азійському ринку, познайомивши нову аудиторію з його технічною майстерністю та бойовим стилем.

"Могутнє мишеня" оголосило про завершення карʼєри. Його будуть памʼятати як новатора у світі боїв без правил, який зробив великий внесок у розвиток цього виду спорту. Саме Деметріус показав усьому світу, що можна перемагати завжди бʼючись ефектно, видовищно та не "засушуючи" бої. Дякуємо за все, легендо!