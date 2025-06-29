Я підкорю тебе, сцикун, – Топурія і Пімблетт поновили ворожнечу у фіналі UFC 317

Новий чемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія (17-0) готується до протистояння з Педді Пімблеттом (23-3).

Сьогодні, 29 червня, 28-річний іспанець грузинського походження повернувся до легкої ваги, щоб перемогти Чарльза Олівейру (35-11-3) та відібрати в нього його титул чемпіона.

І хоча наступним претендентом на титульний бій вважається Армен Царукян, увага Топурії перейшла на іншого бійця, який був серед глядачів.

Після того, як поєдинок завершився, в октагон вийшов Пімблетт, який спочатку привітав Топурію з перемогою, але дуже швидко перейшов до провокацій.

"Гарна робота, чуваче, гарна робота. Це був важкий нокаут, але ти ніколи не нокаутуєш мене. Ти знаєш, що не зможеш мене нокаутувати. Я тебе прикінчу, малюче", – сказав Педді.

Ілія не залишився без відповіді. Новоспечений чемпіон промоушену спочатку сказав усе, що він думав, після чого штовхнув 30-річного британця.

"Дивися, що з тобою відбудеться. Я відірву тобі голову, я підкорю тебе, ти малий сцикун. Я покладу свої яйця тобі на лоб, ти сцикун", – відповів Топурія.

Одразу після поштовху у справу втрутилася охорона, яка не дозволила бійцям продовжити задумане.

IT'S GETTING HEATED 😱 #UFC317



Is Ilia Topuria vs Paddy Pimblett next?! pic.twitter.com/sWIEMbquQi — UFC Europe (@UFCEurope) June 29, 2025

Варто зазначити, що Топурія та Пімблетт мають давню ворожнечу, яка тягнеться ще з UFC London 2022 року.

Тоді у лобі готелю між ними виникла гаряча перепалка, в результаті якої Пімблетт кинув пляшку з антисептиком у голову Топурії.

🧴😬 When Paddy Pimblett threw hand sanitizer at Ilia Topuria in 2022 when they were just prospects.



Today this is one of the biggest fights that UFC can make. pic.twitter.com/2EjiQFvAF6 — Home of Fight (@Home_of_Fight) April 19, 2025

У квітні Педді Пімблетт став претендентом на титул після перемоги технічним нокаутом над Майклом Чендлером. Зараз британець посідає 8 місце у ретйингу легкої ваги. Очікується, що він повернеться на ринг у жовтні в Абу-Дабі.

Ілія Топуря в свою чергу зустрінеться з Арменом Царукяном. Якщо обидва бійці переможуть, вони мають зустрітися в наступному очному поєдинку.

Раніше стало відомо, що Александре Пантожа захистив титул чемпіона UFC, здолавши Кая Кара-Франса.