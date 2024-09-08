Легенда ММА оголосив про завершення кар'єри в 38 років
Легендарний ексчемпіон UFC у найлегшій вазі Демітріус Джонсон завершив професійну кар'єру.
Про це боєць повідомив на турнірі ONE 168 в американському Денвері.
"Коли я був останній раз у Денвері, я казав вам, хлопці, що це був потенційно мій останній бій, і я не збрехав. Я завершив виступи в змішаних єдиноборствах. І я хочу дуже подякувати вам за те, що дали мені цю можливість", — сказав Джонсон.
Останній бій Демітріус провів у травні минулого року, коли переміг Адріано Мораєса одноголосним рішенням суддів на турнірі ONE on Prime Video 10.
Нагадаємо, Джонсон був чемпіоном UFC (з 2012 по 2018 рік). У 2018 році він перейшов з ONE у рамках обміну на Бена Аскрена. На його рахунку 38 боїв, в яких він здобув 33 перемоги, 4 поразки та 1 нічию.
Напередодні американець Лоренцо Ларкін нокаутував грузина Левана Чохелі на турнірі Bellator Champions Series в Санд-Дієго