Легенда ММА оголосив про завершення кар'єри в 38 років

Легендарний ексчемпіон UFC у найлегшій вазі Демітріус Джонсон завершив професійну кар'єру.

Про це боєць повідомив на турнірі ONE 168 в американському Денвері.

"Коли я був останній раз у Денвері, я казав вам, хлопці, що це був потенційно мій останній бій, і я не збрехав. Я завершив виступи в змішаних єдиноборствах. І я хочу дуже подякувати вам за те, що дали мені цю можливість", — сказав Джонсон.

Hear what Demetrious Johnson had to say at ONE 168: Denver 🗣️



Tune in to Prime Video and Sky Sports NOW to catch the rest of ONE 168: Denver!#ONE168 | 🔴 LIVE NOW

📺 How to watch 👉 https://t.co/NOuJb13LII

🇺🇸🇨🇦 Watch Live on Prime 👉 https://t.co/0ZILlG5o3R

🇬🇧🇮🇪 Watch Live on… pic.twitter.com/5HOxf6aH4A — ONE Championship (@ONEChampionship) September 7, 2024

Останній бій Демітріус провів у травні минулого року, коли переміг Адріано Мораєса одноголосним рішенням суддів на турнірі ONE on Prime Video 10.

Нагадаємо, Джонсон був чемпіоном UFC (з 2012 по 2018 рік). У 2018 році він перейшов з ONE у рамках обміну на Бена Аскрена. На його рахунку 38 боїв, в яких він здобув 33 перемоги, 4 поразки та 1 нічию.

Напередодні американець Лоренцо Ларкін нокаутував грузина Левана Чохелі на турнірі Bellator Champions Series в Санд-Дієго