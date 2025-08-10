Шахтар вперше в сезоні втратив очки, зігравши в результативну нічию з Карпатами

У неділю, 10 серпня, відбувся матч 2-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Шахтар зіграв унічию з Карпатами.

Зустріч завершилась із рахунком 3:3.

У першому таймі команди обмінялися швидкими голами: на м'яч Невертона на 9-й хвилині "леви" відповіли класним пострілом від Невеса. Втім, у середині 1-ї половини гри Кауан Еліас знову вивів донеччан вперед, на що Карпати вже нічим не змогли відповісти.

У другому таймі команди показували рівний футбол, Карпати швидко змогли занести м'яч у сітку воріт Різника, однак гол Мірошніченка було скасовано після перегляду VAR. За 13 хвилин до фінального свистка Бруріньо все ж зрівняв рахунок, подарувавши надію на нічию, але вже через 5 хвилин Аліссон втретє за гру вивів Шахтар вперед.

Здавалося, що для Карпат все завершиться поразкою, однак підопічні Лупашка проявили характер і вже у компенсований арбітром час втретє зрівняли рахунок зусиллями Краснопіра. У підсумку бойова нічия 3:3, і перша втрата очок для Шахтаря у новому сезоні УПЛ.

Чемпіонат України – УПЛ

2 тур, 10 серпня

Карпати – Шахтар 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 9 Невертон, 1:1 – 18 Невес. 1:2 – 23 Еліас, 2:2 – 77 Бруніньйо, 2:3 – 82 Аллісон, 3:3 – 90+1 Краснопір

Карпати: Домчак, Мірошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Танда (Бруніньо, 46), Даміан, Альварес, Чачуа (Федор, 85), Шах (Пауло Вітор, 74), Костенко (Карабін, 74), Ігор Невес (Краснопір, 56)

Шахтар: Різник, Бондар, Марлон (Глущенко, 62), Азаров, Грам (Матвієнко, 78), Конопля, Судаков, Бондаренко, Педріньо (Швед, 46), Невертон (Очеретько, 62), Еліас (Аліссон, 62)

Попередження: 28 – Азаров, 45 – Конопля, 64 – Краснопір, 90+8 – Мірошніченко

Нагадаємо, 10 серпня також відбувся матч між Поліссям і Колосом. Поєдинок завершився доволі несподіваною поразкою підопічних Руслана Ротаня.