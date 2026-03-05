Перспективного бійця ММА застрелили під час масової стрілянини в барі

Перспективний боєць змішаних єдиноборств Хорхе Педерсон загинув після масової стрілянини, що сталася в одному з барів міста Остін.

Як повідомляє видання AP, інцидент трапився в ніч на неділю, коли озброєний чоловік відкрив вогонь по відвідувачах закладу. У результаті нападу загинули троє людей, ще 14 отримали поранення. Сам Педерсон після стрілянини перебував на апараті життєзабезпечення, однак лікарям не вдалося врятувати спортсмена – про його смерть повідомили наступного вечора.

За даними поліції, стрільцем був 53-річний громадянин Сенегалу Ндіага Діагне. Його застрелили правоохоронці на місці події після того, як він відкрив вогонь по людях біля бару Buford's Backyard Beer Garden.

Педерсону було лише 30 років. Він родом із Міннесоти, але лише два тижні тому переїхав до Техасу, щоб серйозно зайнятися кар'єрою в ММА. Спортсмен тренувався в Academy Martial Arts Gym і планував уже в травні перейти у професіонали.

У любительській кар'єрі Педерсон виступав у напівважкій вазі та мав рекорд 4-2. Минулого року він здобув перемогу задушливим прийомом, а ще один поєдинок програв рішенням суддів.

Разом із бійцем унаслідок нападу загинули ще двоє людей – 19-річний Райдер Гаррінгтон та 21-річна Савіта Шан. Правоохоронці продовжують розслідування та намагаються встановити мотиви нападника.

Раніше повідомлялося, що у Мексиці група озброєних людей відкрила вогонь у бік людей після футбольного матчу, в наслідок чого загинуло 11 осіб.