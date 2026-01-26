У Мексиці озброєні нападники вбили 11 людей після матчу

У мексиканському місті Саламанка (штат Ґуанахуато) група озброєних людей відкрила вогонь у бік людей після футбольного матчу. Внаслідок нападу загинуло 11 осіб, ще 12 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент трапився в громаді Лома-де-Флорес. Мер міста Сезар Прієто назвав атаку "прикрою та боягузливою", схарактеризувавши її як ознаку серйозного соціального розпаду.

Мер наголосив, що цей випадок є частиною хвилі насильства, яка охопила регіон.

"Цей інцидент додається до хвилі насильства, яку ми, на жаль, переживаємо в штаті, і особливо в Саламанці. На жаль, злочинні угруповання намагаються підкорити владу, чого їм не вдасться досягти. Винні будуть знайдені", – заявив Прієто у своєму зверненні.

Прокуратура штату Ґуанахуато, який вважається одним із найнебезпечніших у Мексиці (зазначає джерело), вже розпочала розслідування цієї справи.

