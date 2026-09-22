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28-річний домініканець побив світовий рекорд у бігу на 100 м серед спортсменів із порушеннями слуху

Микола Літвінов — 22 вересня 2026, 22:35
28-річний домініканець побив світовий рекорд у бігу на 100 м серед спортсменів із порушеннями слуху
Крістофер Меленсіано
Getty Images

28-річний домініканець Крістофер Меленсіано встановив новий світовий рекорд у бігу на 100 метрів серед спортсменів із порушеннями слуху.

Він подолав цю дистанцію за 10.17 секунди. Це історична подія сталася під час чемпіонату Японії з легкої атлетики.

Друге місце на змаганнях виборов шведський атлет Саймон Шарапо, відставши від лідера на 41 соту секунди. Трійку призерів закрив представник Колумбії Андрейд Марко із результатом 11.01.

Чемпіонат Японії з легкої атлетики. Біг на 100, результати змагань

  1. Крістофер Меленсіано (Домініканська Республіка) — 10.17 секунди
  2. Саймон Шарапо (Швеція) — 10.58 секунди
  3. Андрейд Марко (Колумбія) — 11.01 секунди

Таким чином, Меленсіано на 0.04 секунди побив світовий рекорд у цій дисципліні, який тримався понад 30 років. Раніше найкращий показник належав Венделлу Гаскіну зі Сполучених Штатів Америки. Він у 1996 році пробіг 100-метрівку за 10.21 секунди.

Нагадаємо, що напередодні кенійська бігунка Агнес Нгетіч встановила новий рекорд світу в напівмарафоні.

Рекорд

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