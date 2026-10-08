Бразильський футболіст встановив унікальне досягнення

Бразильський вінгер Сержіо Барбоза став першим польовим гравцем у історії футболу, який зіграв у офіційних турнірах усіх 6 конфедерацій, які входять у ФІФА.

Наприкінці вересня Барбоза перейшов у клуб із Французької Полінезії Тохіе'А. 4 жовтня від дебютував за нову команду в матчі місцевої Ліги 2 проти Тамарії Тапухуте.

Матч завершився перемогою Тохіе'А з рахунком 5:1. Сам Барбоза оформив дубль і зробив асист.

Таким чином, Барбоза став першим польовим гравцем у історії, який виступав у всіх 6 конференціях.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): Макае, Оларія (обидві – Бразилія)

Макае, Оларія (обидві – Бразилія) КОНКАКАФ (Північна та Центральна Америка): Лимон (Коста-Ріка), Комунікасьонес Б, Сучітепекес (обидві – Гватемала), Хутікальпа (Гондурас), Нона (США)

Лимон (Коста-Ріка), Комунікасьонес Б, Сучітепекес (обидві – Гватемала), Хутікальпа (Гондурас), Нона (США) АФК (Азія): Матсер 7 (Лаос), Сван Рієнг (Камбоджа), Дхангадхі (Непал), Мінерва Пенджаб, Делі, Раджастхан Юнайтед, Малаппурам (всі – Індія)

Матсер 7 (Лаос), Сван Рієнг (Камбоджа), Дхангадхі (Непал), Мінерва Пенджаб, Делі, Раджастхан Юнайтед, Малаппурам (всі – Індія) УЄФА (Європа): Зейтун Корінтіанс (Мальта)

Зейтун Корінтіанс (Мальта) КАФ (Африка): Онсе Бравос ду Макіш (Ангола)

Онсе Бравос ду Макіш (Ангола) ОФК (Океанія): Тохіе'А (Французька Полінезія)

Раніше Гаррі Кейн став співвласником рекорду за кількістю матчів за збірну Англії.