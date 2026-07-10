Беленюк – Гозалі: усе, що треба знати про бій

У суботу, 11 липня, відбудеться перший турнір промоушену Arena.championship. Головною подією вечора стане бій між олімпійським чемпіоном і народним депутатом України Жаном Беленюком та ізраїльським бійцем Хаїмом Гозалі.

Для 35-річного українця цей поєдинок стане дебютом у професійному ММА. Його суперник має значний досвід виступів за правилами змішаних єдиноборств і боїв на голих кулаках, а також є володарем чорного поясу з джиу-джитсу.

Розповідаємо все, що треба знати про головний бій вечора та інші поєдинки турніру.

instagram.com/arena.championship

"Ізраїльський Бетмен", або хто такий Хаїм Гозалі?

53-річний Хаїм – великий шанувальник супергероя зі всесвіту DC. За роки він зібрав настільки велику колекцію коміксів і сувенірної атрибутики про Бетмена, що ними заповнена значна частина кімнати в його будинку в Бат-Ямі. Крім того, на тілі спортсмена є численні татуювання із зображенням цього персонажа.

"The Israeli Batman" дебютував у ММА ще в 1998 році. Його першим суперником став канадець Карлос Ньютон, який на той момент також мав скромний рекорд – 1-1. Згодом "Ронін" почав стрімко підніматися кар'єрними сходами: переміг Наокі Сано (ті, хто в дитинстві дивився "Бушідо" на українських телеканалах, напевно, пам'ятають цього бійця), дебютував в UFC, виграв чемпіонський пояс, а вже в наступному бою його втратив. Пізніше Ньютон отримав ще один шанс поборотися за титул, але поступився легендарному Андерсону Сілві.

Сам Гозалі у 2000-х роках проводив поєдинки переважно в Ізраїлі, а також невдало виступив у Словенії та Росії. Регулярно виходити в октагон йому заважали служба в армії Ізраїлю та ножове поранення, якого він зазнав у 2005 році, працюючи охоронцем в одному з нічних закладів.

На початку 2010-х він став промоутером Bellator і організував кілька успішних турнірів у рідному Ізраїлі. Згодом Гозалі знову зосередився на кар'єрі бійця. Він двічі зустрічався з Раяном Кутюром (обидва поєдинки програв), а також здобув перемогу над українцем Микитою Махном (справжнє ім'я – Арсен Фаітович).

Кривдник українців

Якщо Олександра Усика називають "руйнівником британців", то Хаїм може похвалитися великою кількістю перемог над українськими бійцями. Він здолав Микиту Махна, Олексія Колеснікова, Дмитра Махоцького, Андрія Савчука та Іллю Лупінова. Причому в більшості випадків робив це саме в Києві. Лише Махно поступився йому в Тель-Авіві.

Загалом ізраїльтянин здобув 15 перемог (одну – нокаутом) та зазнав шести поразок.

Із 2021 року він перейшов до греплінгу та боїв на голих кулаках. Кілька поєдинків були скасовані, але цікаво, що обидві свої перемоги в цьому форматі Гозалі здобув саме над українцями.

У березні 2023 року він нокаутував Богдана Котлов'янова, а в травні 2024-го завдяки армбару переміг Владислава Щепанського.

Що може показати Беленюк?

Жан Беленюк – один із найуспішніших борців греко-римського стилю в історії України. Він зібрав повний комплект олімпійських нагород на трьох останніх Іграх – "срібло" Ріо-2016, "золото" Токіо-2020 та "бронзу" Парижа-2024. Крім того, Беленюк двічі ставав чемпіоном світу та тричі – чемпіоном Європи.

Водночас про свої навички в ударній техніці спортсмен ще наприкінці минулого року висловлювався досить самокритично.

"Треба зважати на те, що в боксі я зовсім нічого не тямлю. У боксі у мене були б достатньо малі шанси перемогти Пола. Я почав би з ним боротися, бо там шанси в мене більші. Для початку мені потрібно поставити хоч якийсь удар, бо в мене немає бійцівської техніки".

Так Беленюк оцінював свої перспективи в разі можливого бою з Джейком Полом.

Останніми місяцями він тренувався разом із Ярославом Амосовим. Сам спортсмен визнав, що змішані єдиноборства кардинально відрізняються від греко-римської боротьби.

"Ми тренуємося разом. Ярик – це просто машина. Я радію, що найкращі бійці світу залучені до моєї підготовки. Це надихає й мотивує ставати все кращим. Тут безліч нюансів, і це доволі сильно відрізняється від греко-римської боротьби. Тому щодня, щохвилини, щосекунди, перебуваючи на килимі, в октагоні, в ринзі, ти дізнаєшся щось нове для себе. У моєму мозку формуються нові нейронні зв'язки. Повторюся, кардинально відрізняються і техніка, і специфіка, і сам підхід до підготовки".

Беленюк також проводив тренування з боксером Ігорем Фаніяном.

Крім того, він спарингував із триразовим чемпіоном світу із сумо Святославом Семикрасом.

Чи встиг Жан повною мірою адаптуватися до специфіки змішаних єдиноборств і чи зможе нав'язати боротьбу досвідченому супернику – відповідь дасть лише їхній поєдинок.

Жан Беленюк

Зріст: 175 см

Вага: орієнтовно 91 кг (зважування відбудеться сьогодні)

Розмах рук: невідомо

Хаїм Гозалі

Зріст: 188 см

Вага: 84 кг (зважування відбудеться сьогодні)

Розмах рук: 189 см

Весь кард Arena.championship №1

Жан Беленюк (Україна) – Хаїм Гозалі (Ізраїль)

Артем Нечипуренко (Україна) – Бовар Ханаков (Україна)

Владислав Парубченко (Україна) – Артур Малкасанян (Вірменія)

Дмитро Парубченко (Україна) – Максим Пашков (Україна)

Микола Мартинюк (Україна) – Башир Мустафаєв (Україна)

Олексій Стрижко (Україна) – Шаміль Мустафаєв (Україна)

Мухамед Мшенеш (Україна) – Анатолій Тарасенко (Україна)

Парвіз Насібов (Україна) – Віталій Опалько (Україна) Скасовано

instagram.com/arena.championship

Де дивитися

Пряма трансляція турніру буде доступна на платформі "Київстар ТБ". Початок івенту – о 16:00.