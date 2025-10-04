Перейра спробує взяти реванш в Анкалаєва, Двалішвілі захищатиме пояс проти Сендхагена: анонс UFC 320

UFC 320 обіцяє стати вечором справжніх реваншів та битви характерів. Алекс Перейра спробує повернути собі пояс у поєдинку з Магомедом Анкалаєвим, а Мераб Двалішвілі вкотре вийде на захист титулу проти технічного Корі Сендхагена.

"Чемпіон" вже традиційно розповідає усе найцікавіше про UFC 320, знайомлячи читачів із бійцями, кардом та коли і де можна подивитися турнір.

Реванш Анкалаєва та Перейри, битва за титул Двалішвілі з Сендхагеном

UFC 320 збере в октагоні одразу дві великі історії. В головному бою Алекс Перейра спробує взяти реванш у Магомеда Анкалаєва. Бразилець – один із найнебезпечніших ударників у світі, його потужність у стійці вже не раз відправляла суперників у глибокий нокаут. Однак перший поєдинок з Анкалаєвим показав його слабке місце – обмежені можливості в боротьбі. Перейра йде на цей бій із бажанням довести, що навіть проти сильного борця він може залишатися чемпіоном.

Магомед Анкалаєв, у свою чергу, відомий своєю домінантною боротьбою та залізним контролем у партері. Він фізично потужний, витривалий і здатний нейтралізувати будь-яку ударну техніку суперника. Його мінус у тому, що він не завжди йде вперед, обираючи більш обережну тактику, що іноді викликає критику. Але проти Перейри він уже довів, що може зламати ритм навіть найбільш вибухового страйкера.

У другому головному бою вечора чемпіон у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі вкотре виходить на захист свого титулу. Його називають "вічним двигуном" UFC, адже він задає шалену швидкість з перших секунд і буквально тисне суперника хвиля за хвилею тейкдаунів. Його головна перевага – боротьба, але при цьому йому бракує нокаутуючої сили, через що він рідко завершує бої достроково.

Читайте також : Вони мої вороги: Двалішвілі пояснив своє ставлення до Росії

Корі Сендхаген стане для нього серйозним випробуванням. Американець – один із найтехнічніших ударників дивізіону, який вміє працювати різноманітно та непередбачувано. Його стиль – це красиві комбінації, нестандартні кути атаки та висока точність. Проте у поєдинках із борцями йому часто не вистачає сили, аби встояти проти постійного тиску у партері.

Саме ці протилежні стилі, вибуховий Перейра проти холоднокровного Анкалаєва та "кардіо-машина" Двалішвілі проти технічного Сендхагена, роблять турнір UFC 320 настільки інтригуючим.

Повний кард

Основний кард

Магомед Анкалаєв (20-1-1) — Алекс Перейра (12-3)

Мераб Двалішвілі (20-4) — Корі Сендхаген (18-5)

Їржі Прохазка (31-5-1) — Халіл Раунтрі (14-6)

Джош Емметт (19-5) — Юссеф Залал (17-5-1)

Абусупіян Магомедов (28-6-1) — Джозеф Пайфер (14-3)

Попередній кард

Атеба Абега (8-1) — Осман Діас (10-3)

Едмен Шахбазян (15-5) — Андре Муніз (24-7)

Кріс Гутьєррес (22-6-2) — Фарід Башарат (13-0)

Даніель Сантос (13-2) — Ю Сан Джу (9-0)

Ранній попередній кард

Мейсі Чіассон (10-4) — Яна Сантос (16-8)

Патрік Мікс (20-2) — Якуб Віклаш (16-3-2)

Пунахеле Соріано (11-4) — Микола Веретенников (13-6)

Раміз Браїмай (12-5) — Остін Вандерфорд (13-2)

Вероніка Харді (9-5-1) — Броґан Вокер (7-4)

Де та коли дивитися UFC 320

Турнір UFC 320 пройде у неділю вночі, 5 жовтня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Анкалаєв vs Перейра – 07:00.

Транслюватиме UFC 320 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.