Вони мої вороги: Двалішвілі пояснив своє ставлення до Росії

Чемпіон UFC у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі пояснив своє ставлення до Росії.

В інтерв'ю MMANews грузинський боєць заявив, що не відчуває ненависті до росіян, але їхню країну вважає своїм ворогом.

"Я не ненавиджу росіян. У мене негативне ставлення до їхньої країни. Вона корумпована, і Росія окупувала 20% території моєї батьківщини. Тому вони мої вороги.

Знаєте, коли вони приїжджають до нас, ми звісно ставимося до них, як до гостей. З цим немає проблем. Звичайно, вони люблять нашу їжу, і їм подобається наша гостинність. Ніяких проблем.

Але вони скидали бомби на наші міста і вбивали людей", – пояснив чемпіон UFC.

Двалішвілі згадує, що у 1991 році росіяни захопили Абхазію, а потім, у 2008 році, коли йому було 17 років, напали вдруге та окупували Осетію.

"Тоді багато людей втратило свої будинки. Загинуло багато людей. Вони скидали бомби на нашу столицю", – згадує Мераб.

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 вересня відбувся головний бій турніру UFC 306, у якому Мераб Двалішвілі здолав Шона ОʼМеллі, та став новим чемпіоном UFC у найлегшій вазі.