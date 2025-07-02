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Жонглює і балансує: Амосов похизувався перед Усиком своїми талантами

Богдан Войченко — 2 липня 2025, 09:38
Скріншот
Жонглює і балансує: Амосов похизувався перед Усиком своїми талантами

На тренуваннях теж буває весело! Українська зірка ММА Ярослав Амосов довів, що володіє не лише нокаутуючим ударом, а й чудовою координацією та почуттям гумору.

Ексбоєць Bellator, який відомий своїми неймовірними виступами в клітці, цього разу вирішив здивувати не менш знаменитого співвітчизника – Олександра Усика.

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Під час тренувального збору Амосов влаштував імпровізований майстер-клас з жонглювання. Але зробив це він не просто стоячи, а балансуючи на фітнес-болі – справжній виклик навіть для досвідчених спортсменів!

Відео моменту вже зібрало чимало лайків у соцмережах а також схвальних відгуків від користувачів.

Нагадаємо, раніше 31-річний українець виступав у Bellator, де протягом довгого часу був домінуючим чемпіоном. У 2023 році Ярослав зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого взяв паузу у кар'єрі. Через рік Амосов оголосив про відхід з Bellator.

Напередодні Ярослав провів тренування з Олександром у ході якого зірковий боксер закликав UFC підписати Амосова.

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