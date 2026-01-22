Нокаутів у мене немає, – Амосов розповів про тренування із Усиком та іншими зірками боксу

Відомий український боєць UFC Ярослав Амосов пригадав досвід спільних тренувань із зірками боксу, серед яких були Олександр Усик та Денис Берінчик.

Про це він розповів в інтерв'ю Youtube-каналу Fight Zona.

Колишній чемпіон поділився боксерів на дві групи – "танчики" та тих, хто любить погратись. Амосов відверто зізнався, чи бував у нокауті під час таких сумісних кемпів.

"Мені більш подобається погратися. Я і сам вдарити можу, але не можу сказати, що в мене небезпечний удар. Коротше, нокаутів у мене немає, будемо так казати. І мені отака ігрова манера подобається. Береш та якось підлаштовуєш", – сказав Ярослав.

Також Амосов розповів, що у минулому відвідував заняття із боксу. За його словами, ці тренування збільшили силу його удару та покращили стійку.

"Ну, це теж свій досвід. Ти дивишся, що тобі підходить, що не підходить, і потім ти як би собі розумієш, що тобі, можливо, краще буде", – додав боєць UFC.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року Амосов дебютував в UFC. Ярослав стартував із яскравої перемоги над американцем Нілом Магні. Вже у першому раунді українцю вдалось зробити задушливий прийом "Анаконда", який змусив суперника здатись.

Нещодавно український боєць заінтригував анонсом свого наступного бою. Ексчемпіон розповів, що прийняв виклик суперника, але не став розкривати прізвище опонента.