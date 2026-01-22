Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Нокаутів у мене немає, – Амосов розповів про тренування із Усиком та іншими зірками боксу

Софія Кулай — 22 січня 2026, 11:21
Нокаутів у мене немає, – Амосов розповів про тренування із Усиком та іншими зірками боксу
Амосов та Усик
facebook.com/K2Ukraine

Відомий український боєць UFC Ярослав Амосов пригадав досвід спільних тренувань із зірками боксу, серед яких були Олександр Усик та Денис Берінчик.

Про це він розповів в інтерв'ю Youtube-каналу Fight Zona.

Колишній чемпіон поділився боксерів на дві групи – "танчики" та тих, хто любить погратись. Амосов відверто зізнався, чи бував у нокауті під час таких сумісних кемпів.

"Мені більш подобається погратися. Я і сам вдарити можу, але не можу сказати, що в мене небезпечний удар. Коротше, нокаутів у мене немає, будемо так казати. І мені отака ігрова манера подобається. Береш та якось підлаштовуєш", – сказав Ярослав.

Також Амосов розповів, що у минулому відвідував заняття із боксу. За його словами, ці тренування збільшили силу його удару та покращили стійку.

"Ну, це теж свій досвід. Ти дивишся, що тобі підходить, що не підходить, і потім ти як би собі розумієш, що тобі, можливо, краще буде", – додав боєць UFC.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року Амосов дебютував в UFC. Ярослав стартував із яскравої перемоги над американцем Нілом Магні. Вже у першому раунді українцю вдалось зробити задушливий прийом "Анаконда", який змусив суперника здатись.

Нещодавно український боєць заінтригував анонсом свого наступного бою. Ексчемпіон розповів, що прийняв виклик суперника, але не став розкривати прізвище опонента.

Читайте також :
Відправляв Володимира у нокаут: ексчемпіон розповів, як Клички втекли від боїв із ним
MMA UFC Бокс Олександр Усик Денис Берінчик Ярослав Амосов

Ярослав Амосов

Амосов: З нетерпінням чекаю на дуже цікавий виклик
Зустріч чемпіонів: Беленюк похизувався спільним фото з українською зіркою UFC Амосовим
Ти станеш чемпіоном UFC: зірка промоушена публічно звернувся до Амосова
Задушив ветерана анакондою і гучно заявив про себе: чому дебют Амосова в UFC – сигнал для всього дивізіону
Однозначно наступного року, – Амосов розповів, коли очікує свій наступний бій

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік