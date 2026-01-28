Скандальний Балотеллі в Таїланді провів спаринг із зіркою муай-тай

Епатажний італійський нападник Маріо Балотеллі знову опинився в центрі уваги, але цього разу завдяки бойовим мистецтвам.

Футболіст приїхав до тренувального табору в Таїланді, де несподівано провів легкий спаринг із зірковим бійцем муай-тай Родтангом — колишнім чемпіоном MAX Muay Thai та одним із найяскравіших представників ONE Championship.

На відео видно, як Балотеллі обережно обмінюється ударами з топовим тайським бійцем, а атмосфера виглядає радше дружньою, ніж змагальною.

Сам Маріо підписав ролик теплою фразою:

"Сумую за тобою, брате".

Нагадаємо, напередодні скандальний італійський форвард Маріо Балотеллі приєднався до команди з Об'єднаних Арабських Еміратів Аль-Іттіфак.

За даними ЗМІ, між гравцем та клубом був підписаний контракт терміном до 2028 року.