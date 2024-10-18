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Чемпіон ММА

Перейра анонсував свій наступний бій

Олександр Булава — 18 жовтня, 18:19
Перейра анонсував свій наступний бій
Getty images

Бразильський чемпіон у напівважкій вазі Алекс Перейра (11-2) очікує, що його наступний бій відбудеться у березні 2025 року.

Цитує бійця Yahoo! Sports.

"В ідеалі я битимусь десь у червні (2025). Можливо, я хотів би битися навіть десь у березні. Але, чесно кажучи, якби це залежало від мене, я б бився у грудні.

Проблема в тому, що ці останні два бої відбулися надто рано, і у нас було багато інших поїздок і справ.

Хлопці були організовані, вони розуміли, але ми маємо деякі зобов’язання, які потрібно виконати. Тому я вважаю, що березень це хороша дата", – сказав Перейра.

Напередодні бразилець переміг американця Халіла Раунтрі технічним нокаутом у 4 раунді та втретє захист титул чемпіона, який він завоював у листопаді 2023 року.

Алекс Перейра

Алекс Перейра

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