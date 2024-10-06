Я заслуговую на відпочинок: Перейра – про захист титулу в UFC

Бразильський чемпіон у напівважкій вазі Алекс Перейра (11-2) хоче зробити перерву після перемоги над американцем Халіло Раунтрі (13-5) на турнірі UFC 307.

Цитує бійця Championship Rounds.

"Я думаю, що я заслужив і заслуговую на відпочинок після цього.

Я не буду говорити, що саме, але це був один із найважчих таборів для мене через те, що відбувалося у ньому", – сказав Перейра.