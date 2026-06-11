Забули вимкнути мікрофони: корейські журналісти потрапили у гучний скандал через образи на адресу лідера збірної
Чемпіонат світу-2026 ще не встиг як слід розпочатися, а навколо збірної Південної Кореї вже вибухнув гучний скандал. Цього разу в центрі уваги опинилися не футболісти, а журналісти, які супроводжують національну команду на турнірі.
Причиною став прикрий момент, який дуже швидко перетворився на справжню інформаційну бурю.
Після одного з включень корейські репортери, схоже, забули вимкнути свої мікрофони. Вони були впевнені, що вже не перебувають в ефірі, тому почали обговорювати капітана збірної Сона Хин Міна.
Проблема в тому, що ця розмова виявилася зовсім не дружньою. У запис потрапили глузування з манери бігу лідера національної команди, а також неоднозначні коментарі щодо його військової служби.
Зокрема журналісти насміхалися з того, як Сон рухається полем, порівнюючи його із командиром військового підрозділу.
Також у розмові пролунали репліки щодо проходження футболістом військової підготовки, що викликало особливе обурення серед уболівальників.
Відео швидко розлетілося соцмережами та місцевими медіа. Особливо гостро ситуацію сприйняли через статус самого Сона. Футболіст залишається головною зіркою збірної Південної Кореї, її капітаном та символом сучасного корейського футболу. Саме навколо нього багато в чому будується надія команди на успішний виступ на Мундіалі.
Поки що ні журналісти, ні їхні роботодавці офіційно не прокоментували ситуацію.
Нагадаємо, чемпіона світу-2026 з футболу пройде з 11 червня до 19 липня. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.
Усе про ЧС, а саме розклад, трансляції та результати матчів, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.
Раніше повідомлялося, що зірка збірної Колумбії потрапив у гучний скандал напередодні старту турніру через відмову донці президента країни.