Українська стрибунка в довжину завоювала путівку на чемпіонат Європи

Олег Дідух — 30 травня 2026, 15:48
Ірина Будзинська
Українська стрибунка в довжину Ірина Будзинська здобула перемогу на турнірі Cyprus International Athletics Meeting – етапі бронзової серії Світового туру з легкої атлетики.

По ходу змагань Будзинська двічі оновила особистий рекорд: спершу вона стрибнула на 6,67, потім – на 6,82 м.

Таким чином, Будзинська гарантувала собі виступ на чемпіонаті Європи 2026 року, який відбудеться у серпні – вона виконала кваліфікаційний норматив.

Cyprus International Athletics Meeting

Світовий тур, Лімассол (Кіпр)

Стрибки у довжину, Жінки

  1. Ірина Будзинська (Україна) – 6.82 м
  2. Есраа Овіс (Єгипет) – 6.56 м
  3. Лорен Каллаган (Ірландія) – 6.50 м

Наприкінці квітня Будзинська завоювала бронзу на змаганнях Світового туру в Греції.

