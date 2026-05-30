Українська стрибунка в довжину завоювала путівку на чемпіонат Європи

Українська стрибунка в довжину Ірина Будзинська здобула перемогу на турнірі Cyprus International Athletics Meeting – етапі бронзової серії Світового туру з легкої атлетики.

По ходу змагань Будзинська двічі оновила особистий рекорд: спершу вона стрибнула на 6,67, потім – на 6,82 м.

Таким чином, Будзинська гарантувала собі виступ на чемпіонаті Європи 2026 року, який відбудеться у серпні – вона виконала кваліфікаційний норматив.

Cyprus International Athletics Meeting

Світовий тур, Лімассол (Кіпр)

Стрибки у довжину, Жінки

Ірина Будзинська (Україна) – 6.82 м Есраа Овіс (Єгипет) – 6.56 м Лорен Каллаган (Ірландія) – 6.50 м

Наприкінці квітня Будзинська завоювала бронзу на змаганнях Світового туру в Греції.