Любить старших жінок: лідера Мілана підозрюють у стосунках із колишньою дівчиною Роналду

Після кількох місяців "цифрової тиші" Рубен Лофтус-Чік знову звернув увагу на Ірину Шейк у соцмережах. 29-річний півзахисник Мілана вподобав останню публікацію 39-річної російської моделі, що одразу ж викликало нову хвилю чуток серед фанатів.

Ще у 2023 році з’явилися перші припущення про можливий зв’язок між Лофтус-Чіком та Шейк. Інтернет-користувачі помітили, що футболіст і модель активно взаємодіяли з дописами одне одного в Instagram.

Водночас американські таблоїди, зокрема TMZ, повідомляли, що Ірина має роман із легендою NFL Томом Бреді. Втім, ця історія, схоже, швидко завершилася, що лише підживило домисли щодо можливих стосунків із англійським футболістом.

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Зазначимо, що Лофтус-Чік, за його ж словами, має схильність до жінок старших за себе. Раніше він зізнавався, що був закоханий у відому спортивну журналістку Лору Вудс.

Що ж до його особистого життя, то наразі офіційно Рубен Лофтус-Чік не перебуває у стосунках. Як повідомляє GSM, півзахисник має активний акаунт на ексклюзивній платформі для знайомств Raya, що свідчить про його відкритість до нових знайомств.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку хавбека Мілана 13 матчів у межах Серії А, в яких футболіст відзначився лише одним попередженням. Контракт Лофтус-Чіка з "россонері" розрахований до літа 2027 року.