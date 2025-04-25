Гравця МЮ помітили у компанії австралійської моделі, яку пов'язували з Мбаппе

Хавбек Манчестер Юнайтед Мануель Угарте, схоже, знайшов нове кохання – і ним стала не хто інша, як австралійська модель та інфлюенсерка Джорджія Мей Гіт.

24-річного уругвайського півзахисника і 27-річну модель запідозрили у романі після того, як фанати помітили: кілька її нових TikTok-відео зняті в квартирі футболіста в Манчестері.

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Цікаво, що раніше Джорджію вже пов’язували із суперзіркою Кіліаном Мбаппе. Їх бачили разом на вечері в Греції ще у 2021 році, але офіційного підтвердження стосунків так і не було.

Наразі Угарте й Гіт залишаються стриманими, не коментуючи чутки, однак уважні фанати вже почали називати їх новою зірковою парою Ман Юнайтед.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 24-річного футболіста 1 гол в 25 матчах АПЛ. Контракт гравця розрахований до літа 2029 року.

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