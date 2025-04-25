Знов на ті самі граблі: Піке розійшовся із дівчиною, з якою зрадив Шакірі

Жерар Піке, колишній захисник Барселони та відомий підприємець, знову опинився в епіцентрі особистого скандалу. Цього разу в ЗМІ з’явилася інформація про нібито розрив між ним і його дівчиною Кларою Чіа, з якою вони були разом останні три роки.

Журналістка іспанського шоу Vamos a ver Адріана Дорронсоро повідомила, що стосунки між Піке та Кларою припинилися.

"Я отримала підтвердження, що вони розійшлися. Тепер намагаюся з’ясувати причину, бо з’являються різні версії від третіх осіб", – йдеться у заяві журналістки.

Серед можливих причин ЗМІ називають появу Жерара в компанії загадкової рудоволосої жінки в Маямі, що ще більше підігріло чутки.

Однак офіційного підтвердження цієї інформації досі немає. Видання MARCA, посилаючись на джерела, близькі до Піке, повідомило, що інформація про розрив є неправдивою: пара й досі разом.

Нагадаємо, що саме роман із Кларою свого часу став приводом для гучного розриву Піке зі співачкою Шакірою у 2022 році.

На "Чемпіоні" можна ознайомитися з історією кохання легенди Барселони і відомої співачки.