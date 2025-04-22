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Погба повернувся: колишня зірка МЮ і Ювентуса станцював з коханою на яхті

Богдан Войченко — 22 квітня 2025, 10:48
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Погба повернувся: колишня зірка МЮ і Ювентуса станцював з коханою на яхті

Поки футбольний світ чекає на повернення Поля Погба на поле, сам гравець, здається, зовсім не поспішає.

Після скасування 18-місячної дискваліфікації через допінг у березні 2025 року, ексзірка Манчестер Юнайтед і Ювентуса досі офіційно не підписала контракт із новим клубом.

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Натомість 32-річний французький півзахисник активно насолоджується життям зокрема, відпочинком на яхті разом із дружиною Зулай.

У соцмережах з’явилося яскраве відео, на якому подружжя танцює під запальну музику і це відео одразу викликало захват у фанатів.

@paulpogba Holiday vibes! 🕺🏿💃🏼 @Zulay Pogba ♬ original sound - Paul Labile Pogba

Напередодні стало відомо, що Поль Погба виявляв інтерес до переходу у французький Марсель, але клуб йому відмовив.

Нагадаємо, що француз перебуває у статусі вільного агента після того, як він домовився з Ювентусом про розірвання контракту. Також стало відомо, що футболіст відмовив російському клубу.

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