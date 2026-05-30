Рома звільнила спортивного директора

Рома ухвалила рішення припинити співпрацю зі спортивним директором Фредеріком Массарою.

Про це повідомляє пресслужба римського клубу.

Массара прийшов у Рому влітку минулого року замість Флорана Гізольфі. До цього працював у Палермо, Мілані та французькому Ренні. В Ромі раніше вже працював у 2018 – 2019 роках.

Про відхід Массари у ЗМІ вперше заговорили наприкінці квітня після того, як через конфлікт із головним тренером команди Джан П'єро Гасперіні було звільнено радника керівництва Клаудіо Раньєрі.

Раніше повідомлялося про те, що Рома виставить на трансфер нападника збірної України Артема Довбика. Минулий сезон римляни завершили на 3 місці в Серії А, повернувшись у Лігу чемпіонів після 8-річної перерви.