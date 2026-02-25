Українська зірка фігурного катання похизувалася ефектними знімками з відпочинку на яхті

22-річна українська фігуристка Анастасія Архіпова потішила підписників ефектними кадрами з відпочинку.

Дворазова чемпіонка України влаштувала фотосесію просто на яхті, показавши свою актуальну фізичну форму.

Спортсменка позувала у незвичному чорному купальнику, який підкреслив її струнку та підтягнуту фігуру. Сонце, морський пейзаж і стильний образ створили атмосферу глянцевої зйомки.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Архіпова публічно осоромила українську фігуристку Анастасію Шаботову, яка лайкнула пост знаменитого російського фігуриста Євгена Плющенка про війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що найгарячіша хокеїстка світу похизувалася пікантними фото у купальнику.