Українська зірка фігурного катання похизувалася ефектними знімками з відпочинку на яхті
22-річна українська фігуристка Анастасія Архіпова потішила підписників ефектними кадрами з відпочинку.
Дворазова чемпіонка України влаштувала фотосесію просто на яхті, показавши свою актуальну фізичну форму.
Спортсменка позувала у незвичному чорному купальнику, який підкреслив її струнку та підтягнуту фігуру. Сонце, морський пейзаж і стильний образ створили атмосферу глянцевої зйомки.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Архіпова публічно осоромила українську фігуристку Анастасію Шаботову, яка лайкнула пост знаменитого російського фігуриста Євгена Плющенка про війну в Україні.
