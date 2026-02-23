Магучіх розчулила мережу: стильні чорно-білі фото, светр із ведмедиком і трохи магії

Українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх у своїх соцмережах спортсменка поділилася серією чорно-білих світлин, які миттєво зібрали тисячі вподобань і компліментів від шанувальників.

На фото Ярослава постала в ніжному, водночас сильному образі – у милому светрі з ведмедиком та джинсах. Простий аутфіт без зайвого глянцю лише підкреслив її природність і харизму. Чорно-білий стиль додав кадрам глибини: акценти змістилися з кольорів на емоції, погляд і настрій.

Сама спортсменка лаконічно підписала серію:

"Є щось особливе у чорно-білих кадрах".

Нагадаємо, у січні Магучіх перемогла на Меморіалі Олексія Дем'янюка та першою зі спортсменок у світі, яка взяла висоту 2,00 м у 2026 році.

Напередодні Ярослава тріумфувала у німецькому Карлсруе, де відбувся етап золотої серії World Athletics Indoor Tour.