Колишня хокеїстка і відома модель підірвала мережу гарячими знімками у купальнику

Колишня хокеїстка та одна з найвідоміших спортивних інфлюенсерок Канади Мікайла Демайтер поділилася серією світлин із відпустки, на яких позує біля басейну в ефектному бікіні.

У підписі до фото Мікайла з гумором зазначила:

"У відпустці, але ніколи не беру вихідних від того, щоб привертати увагу".

Судячи з активності її 3,1 мільйона підписників, із цим твердженням важко посперечатися. Локацію відпочинку модель не розкрила, однак кадри біля басейну миттєво стали вірусними.

Нагадаємо, щ кілька років тому Демайтер була перспективною воротаркою та виступала у Жіночій хокейній лізі. Втім, через травми вона завершила кар'єру вже у 19 років і повністю змінила вектор свого життя, обравши модельний бізнес.

Сьогодні Мікайла є однією із найпопулярніших ексспортсменок у соцмережах, яка поєднує спортивне минуле з яскравим медійним образом.

