53-річна легенда серфінгу підкорила подіум у прозорій сукні на фестивалі в Мельбурні

Богдан Войченко — 10 березня 2026, 22:04
53-річна легенда серфінгу підкорила подіум у прозорій сукні на фестивалі в Мельбурні

Легендарна австралійська серфінгістка Лейн Бічлі несподівано стала однією з головних зірок модного показу на Melbourne Fashion Festival.

53-річна семиразова чемпіонка світу з серфінгу вперше у житті вийшла на подіум під час шоу F* The Invisible Runway, яке відбулося у будівлі Royal Exhibition Building.

Для свого дебюту спортсменка обрала ефектний образ від дизайнерки Ліза Баррон прозору чорну сукню, прикрашену блискучими елементами та декоративними тканинними стрічками. Образ доповнили чорні підбори та намисто з темних пелюсток.

На подіумі Лейн Бічлі виглядала впевнено та сяяла усмішкою, хоча пізніше зізналася, що перед виходом дуже хвилювалася.

"Це трохи нервово", сказала вона у відео, опублікованому в Instagram перед показом.

Шоу F* The Invisible Runway має особливу ідею довести, що жінки не стають "невидимими" з віком і можуть сміливо демонструвати стиль та впевненість у будь-якому віці.

Нагадаємо, кар'єру професійної серфінгістки Лейн Бічлі завершила ще у 2008 році, однак вона й досі активно займається улюбленою справою.

Раніше повідомлялося, що легендарна тенісистка Серена Вільямс похизувалася відвертою фотосесією.

