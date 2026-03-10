53-річна легенда серфінгу підкорила подіум у прозорій сукні на фестивалі в Мельбурні

Легендарна австралійська серфінгістка Лейн Бічлі несподівано стала однією з головних зірок модного показу на Melbourne Fashion Festival.

53-річна семиразова чемпіонка світу з серфінгу вперше у житті вийшла на подіум під час шоу F* The Invisible Runway, яке відбулося у будівлі Royal Exhibition Building.

Для свого дебюту спортсменка обрала ефектний образ від дизайнерки Ліза Баррон – прозору чорну сукню, прикрашену блискучими елементами та декоративними тканинними стрічками. Образ доповнили чорні підбори та намисто з темних пелюсток.

На подіумі Лейн Бічлі виглядала впевнено та сяяла усмішкою, хоча пізніше зізналася, що перед виходом дуже хвилювалася.

"Це трохи нервово", – сказала вона у відео, опублікованому в Instagram перед показом.

Шоу F* The Invisible Runway має особливу ідею – довести, що жінки не стають "невидимими" з віком і можуть сміливо демонструвати стиль та впевненість у будь-якому віці.

Нагадаємо, кар'єру професійної серфінгістки Лейн Бічлі завершила ще у 2008 році, однак вона й досі активно займається улюбленою справою.

