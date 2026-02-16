Це завжди була ти: відома пара фігуристів заручилася у Мілані на День закоханих

Іспанська фігуристка Олівія Смарт та колишній олімпійський представник США Жан-Люк Бейкер оголосили про заручини. Пара зробила важливий крок у стосунках у День святого Валентина в Мілані.

Свого часу спортсмени були суперниками на льоду, виступаючи за різні країни, однак тепер офіційно готуються стати "однією командою" не лише в житті, а й поза змаганнями.

Смарт нещодавно завершила виступи в танцях на льоду, посівши дев'яте місце разом із партнером Тімом Діком. Проте Італію вона залишить із особливою пам'яттю – каблучкою на пальці. Бейкер став на одне коліно просто в центрі Мілана, а зворушена Олівія відповіла "так".

Пара поділилася новиною в Instagram. Жан-Люк опублікував відео із символічною назвою "Це завжди була ти", у якому показав підготовку до пропозиції. На деяких кадрах він навіть позував із каблучкою на трибунах, поки Смарт виступала на льоду.

Згодом у ролику з'явився момент самої пропозиції – під парасолькою на вулицях Мілана фігуристка, не стримуючи емоцій, погодилася вийти заміж, після чого пара поцілувалася.

Олівія також опублікувала світлини з підписом "14.02.26", зафіксувавши дату, яка стала для неї початком нового етапу життя.

Нагадаємо, напередодні українська фристайлістка Катерина Коцар отримала пропозицію руки і серця прямо на Іграх-2026.

Раніше повідомлялося, що олімпійській чемпіонці хлопець зробив освідчення прямо на фініші.