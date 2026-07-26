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Де Дзербі: Хто не задоволений в Тоттенгемі, хто не пишається тим, що залишається тут, той мусить піти

Микола Літвінов — 26 липня 2026, 00:23
Де Дзербі: Хто не задоволений в Тоттенгемі, хто не пишається тим, що залишається тут, той мусить піти
Роберто Де Дзербі
Getty Images

Головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі заявив, що якщо хтось з його підопічних не прагне залишитися в клубі, то він мусить піти з команди, оскільки для футболу головне – це мотивація.

Його слова передає BBC.

"Я чітко висловився на початку своєї роботи в Тоттенгемі. Я сказав: хто не хоче залишатися в Тоттенгемі? Хто не задоволений, хто не пишається тим, що залишається тут, той мусить піти

Я хочу, щоб гравці пишалися тим, що залишаються тут, і були щасливі, щоб виходили на поле стадіону "Тоттенгем Готспур" з великою мотивацією.

Адже зараз у футболі, якщо згадати й чемпіонат світу, саме мотивація вирішує все. Мотивація – це радість від того, що ти залишаєшся в одній команді".

Нагадаємо, що "шпори" за підсумками минулого сезону ледь не вилетіли з елітного дивізіону, маючи лише 2 залікових бали для відриву від зони вибування. Команда зрештою посіла 17-те місце в турнірній таблиці.

Напередодні стало відомо про інтерес до бразильського форварда Тоттенгема з боку туринського Ювентуса.

Тоттенгем Роберто Де Дзербі

Роберто Де Дзербі

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