Де Дзербі: Хто не задоволений в Тоттенгемі, хто не пишається тим, що залишається тут, той мусить піти

Головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі заявив, що якщо хтось з його підопічних не прагне залишитися в клубі, то він мусить піти з команди, оскільки для футболу головне – це мотивація.

Його слова передає BBC.

"Я чітко висловився на початку своєї роботи в Тоттенгемі. Я сказав: хто не хоче залишатися в Тоттенгемі? Хто не задоволений, хто не пишається тим, що залишається тут, той мусить піти

Я хочу, щоб гравці пишалися тим, що залишаються тут, і були щасливі, щоб виходили на поле стадіону "Тоттенгем Готспур" з великою мотивацією.

Адже зараз у футболі, якщо згадати й чемпіонат світу, саме мотивація вирішує все. Мотивація – це радість від того, що ти залишаєшся в одній команді".