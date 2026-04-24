Зірковий український баскетболіст стане учасником шоу "Холостяк"

Колишній капітан національної збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов стане головним героєм телевізійного шоу "Холостяк".

Про це повідомляється на сторінці СТБ в Інстаграм.

"Are you ready? В'ячеслав Кравцов – наш новий Холостяк", – йдеться в повідомленні.

Кравцов у 2019 році одружився з "віцеміс Україна-2015" Еліною Руденко. Через два роки у пари народилася дочка Мелісса. Три роки тому баскетболіст розлучився.

"Холостяк" – це реаліті-шоу побачень, що виходить на СТБ з 2011 року. Головний герой обирає одну дівчину з-поміж багатьох учасниць, проводячи з ними романтичні зустрічі, що завершується фінальним вибором у фіналі.

Зазначимо, що Кравцов є рекордсменом збірної України за кількістю матчів. Дебютував за національну збірну ще у 2006 році й грав на Євробаскеті та чемпіонаті світу. За час своєї кар'єри встиг пограти в НБА за Детройт та Фінікс. Наразі виступає за Аль-Іттихад (Бахрейн).