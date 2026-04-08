Писали, що я чмо, що я не футболіст: Cупряга – про критику фанатів та як справлявся з безгольовою серією

Нападник кам'янець-подільського Епіцентра Владислав Супряга розповів, як психологічно справлявся з тиском, коли тривала його 5-річна безгольова серія.

Своїми спогадами він поділився в етері на Футбол 360.

26-річний уродженець Одеси зазначив, що постійно думав про забитий м'яч, і йому снилися голи на відомих стадіонах. Після того, як він перервав серію тривалістю 1824 дні у грі проти Кривбасу у 6 турі УПЛ (4:5 – на користь криворожців), гравець відчув щастя і не зважав на отриману в тому епізоді травму.

"Так, щастя було в мене – це найголовніше було, що я гол забив. А те, що травма – неважливо вже".

Щодо психологічного тиску, нападник пояснив, що тривала відсутність голів впливає на настрій, проте серйозних проблем він не мав і до послуг психолога не звертався.

"Знаєте, я вважаю, коли нападник не забиває дуже довго, то, звісно, він буде ходити понуреним, без настрою. Звісно, так, це правда. Але щоб сказати, що були якісь проблеми – то ні".

Супряга додав, що близько чотирьох років тому перестав читати коментарі вболівальників, та пояснив чому тимчасово видалив свій акаунт в Інстаграм після хвилі негативу через незабитий гол у порожні ворота в матчі за Динамо проти Колоса.

"Це було в Динамо, після гри з Колосом, коли я не забив у порожні ворота. Після того моменту на мене так накинулися, що я більше не зміг це все читати, що мені писали. І я після того моменту вирішив усе там видалити. Писали, що я чмо, що я не футболіст, що я не вмію грати, "кидай футбол", і всяке таке".

У поточному сезоні Супряга провів загалом 16 матчів за Епіцентр, забивши три голи та віддавши одну результативну передачу.

Нагадаємо, раніше нападник розповідав про мрію виграти Лігу чемпіонів та здобути Золотий м'яч. Нещодавно 26-річний гравець опинився у списку претендентів на перемогу в номінації "Найкращий гравець лютого-березня" в УПЛ.