"Савіна, ти все одно будеш моєю": історія кохання Валерія та Дар'ї Бондарів, яким довелося пройти крізь призму минулого

Іноді люди повинні прожити різні тортури та критику, аби відчути щире кохання з хепі-ендом. Гори хейту, засудження та конфлікти — це те, крізь що довелося пройти Дар’ї Савіній та Валерію Бондарю на початку стосунків. І як би дивно це не звучало, все через колишнього. Розповідаємо.

У юності Савіна перебувала у стосунках із Владиславом Супрягою, гравцем київського Динамо. Пара пробула разом 4 роки, після чого розійшлася. Як зазначала сама Дар’я в одному із інтерв’ю, на якомусь етапі стосунки перестали розвиватися.

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Відтак, через декілька місяців журналістка зустріла своє справжнє кохання. Новоспеченим хлопцем став Валерій Бондар, захисник донецького Шахтаря. Сказати, що ця новина шокувала всіх — нічого не сказати. Парі довелося прожити один із найскладніших етапів у житті.

Футбольна спільнота розкритикувала ці стосунки після першого спільного фото в Instagram. Вибір Бондаря шокував і багатьох гравців Дніпра-1, за який тоді Супряга виступав на правах оренди (2020 рік).

Через деякий час Бондар видалив коментарі в Instagram та закрив доступ до них. Але вболівальники продовжили цькувати закоханих під дописом на сторінці дівчини: "Що ви в ній знайшли?", "Хто наступний, Джон Террі?", "Скоро збере всю збірну в собі", "Від одного чемпіона світу до іншого".

Дівчина зуміла постояти за себе та написала довгенький текст-відповідь усім хейтерам. З часом все стихло.

Отже, повернемося до знайомства. Дар’я розповідала, що задовго до першого побачення Валерій сказав їй таку фразу:

"Савіна, ти все одно будеш моєю, ти будеш найщасливішою дружиною та мамою моїх дітей"

Дівчина, звісно ж, не одразу повірила у балачки, але коли відбулося перше побачення, то все зрозуміла. Романтик Бондар лише повідомив, о котрій Дар’я повинна бути готова, заїхав та влаштував побачення на даху — романтична вечеря при свічках. Як стверджував Валерій, на перших зустрічах, він намагався затримувати кохану, адже хотів провести якомога більше часу разом.

Після залицянь, квітів, романтичних зустрічей та подорожей пара з’їхалася. Захисник Шахтаря зізнавався, що був готовий зробити пропозицію на 2-3 день спільного життя, проте хотів краще підготуватися.

І ось, момент "Х"… Спочатку політ на гелікоптері, вечеря в ресторані, лімузин до набережної Дніпра у Києві, музиканти, квіти та фраза "вийди за мене". Відповідь, звісно, так.

Влітку 2020 року відбулося весілля. Безліч знайомих, рідних, вишуканість та сюрпризи. Як описувала сама Дар’я ці стосунки:

"Історія, по якій можна знімати романтичний фільм чи писати роман"

Відтак, розпочалося офіційне подружнє життя закоханих, які по цей день дивляться одне на одного, як на початку стосунків. Дар’я стала справжньою підтримкою та опорою Валерія, а він, відповідно, стримав свої слова та продовжує робити її найщасливішою дружиною.

Бондар продовжує грати у Шахтарі, де і працює його кохана. Також вона поєднує цю роботу із модельним бізнесом, у неї на сторінці часто можна побачити світлини із фотосесій та бекстейджі. З дитинства Дар’я займалася танцями та має безліч нагород, а потім вступила на журналістику та розпочала свою діяльність у цій сфері.

Була ведучою програми "Футбольний формат", працювала у Металісті 1925, стала співведучою Євро-2020 на телеканалах Футбол, також працювала на поєдинках УПЛ, а після повномасштабного вторгнення приєдналася до Шахтаря.

З Валерієм дівчина домовилася, що робота — це робота, де кожен виконує свої обов’язки, а поза нею ми сім'я. За цим можна спостерігати і зараз.

Доля дуже часто змінює хід нашого життя, але, пройшовши крізь усі негаразди, ти завжди отримаєш те, чого бажає душа.