Реал Мадрид – Жирона: де дивитися матч Ла Ліги за участі українців

Сьогодні, 10 квітня, відбудеться матч 31 туру іспанської Ла Ліги між мадридським Реалом та Жироною.

Зустріч відбудеться о 22:00 за київським часом на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді. Зауважимо, що висока ймовірність побачити відразу двох українців на полі з перших хвилин.

Андрій Лунін має захищати ворота "вершкових" через травму Тібо Куртуа, а Віктор Циганкова традиційно закриватиме правий фланг атаки жиронців. Інший українець Владислав Ванат не зможе взяти участь у грі через пошкодження.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є мадридський Реал, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,33. Натомість на перемогу Жирони можна поставити з коефіцієнтом 8,50, на нічию – 5,75.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.