Ястремська підкорює Китай стильним образом перед стартом турніру WTA 500

Третя ракетка України Даяна Ястремська поділилася яскравими світлинами з китайського міста Нінбо, де вже 14 жовтня стартує престижний турнір серії WTA 500.

На знімках, які спортсменка виклала в Instagram, Ястремська постала у стильному й водночас ніжному образі – короткий топ, легка сорочка молочного відтінку та коричнева замшева мініспідниця з широким ременем.

Фанати тенісистки не приховують захоплення: під публікацією вже сотні лайків і компліментів на адресу українки, яка вміє вражати не лише на корті, а й за його межами.

Нагадаємо, у стартовому матчі основної сітки турніру в Ніно українка зустрінеться з 19-річною канадійкою Вікторією Мбоко (24).

Раніше жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Крок вгору зробила Даяна Ястремська, яка тепер замикає тридцятку найсильніших.