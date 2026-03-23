Роналду та Джорджина засвітили у соцмережах ювелірні прикраси на кілька мільйонів доларів

Зірка світового футболу Кріштіану Роналду разом зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес опинилися в центрі уваги через демонстрацію розкішного життя.

У своєму Instagram Джорджина поділилася фото, яке одразу стало вірусним: на знімку пара показала активи приблизно на 15 мільйонів фунтів.

Серед них були: гіперкар Bugatti Centodieci вартістю понад 10 млн; ексклюзивні годинники Patek Philippe (разом понад 800 тис.) та обручка Джорджини, яку оцінюють приблизно у 4,5 млн.

Все це відбувалося на фоні непростих обставин: Кріштіану Роналду наразі відновлюється після травми задньої поверхні стегна, яку отримав у матчі за Аль-Наср.

Через серйозність пошкодження португалець вирушив на лікування до Іспанії, зокрема в Мадрид, де працює зі своїм персональним терапевтом, пропустивши березневі матчі збірної Португалії.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср спростував інформацію, що португалець покинув країну через обстріли Ірану.