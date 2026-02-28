Магучіх похизувалася ефектним танцем в мережі під хіт українського співака

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх вкотре довела, що вміє вражати не лише на секторі для стрибків, а й у соцмережах.

Легкоатлетка опублікувала відео, на якому ефектно танцює під трек Артем Пивоваров "8 диво".

На кадрах Ярослава у піднесеному настрої запально рухається в ритм музики, демонструючи впевненість і харизму. Відео швидко зібрало реакції фанатів – у коментарях спортсменку засипали компліментами та вогниками.

Нагадаємо, з 27 лютого по 1 березня у Києві відбудеться чемпіонат України з легкої атлетики. Очікується участь провідних зірок національної збірної. Серед головних фаворитів у секторі для стрибків у висоту – Олег Дорощук, Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

