Збочинець і сексуальний маніяк: модель зробила гучну заяву після розриву стосунків із зіркою Реала

Бразильська модель Анна Сілва спричинила справжній вибух у соцмережах після того, як опублікувала скандальні подробиці своїх нібито особистих стосунків із гравцем мадридського Реала Вінісіусом Жуніором.

У відвертому інтерв’ю вона заявила, що футболіст буквально засипав її інтимними повідомленнями та не соромився відправляти фотографії непристойного характеру.

"Вінісіус – сексуальний маніяк. Він постійно надсилав мені свої фото. Йому було цікаво говорити лише про секс", – зізналася Сілва.

Модель підкреслила, що її не приваблює така поведінка, адже вона вважає себе сапіосексуалкою – людину, яку збуджує інтелект.

"Мені подобаються розмови, мені цікаво, коли є про що поговорити. А він не вмів підтримувати діалог – лише "секс, секс, секс", – додала Анна.

Жінка також оприлюднила скріншоти та голосові повідомлення, у яких, за її словами, зафіксовано діалог із футболістом. У них Вінісіус нібито просить її надіслати відео інтимного характеру, а у відповідь чує відмову:

"Я не та жінка, яка надсилатиме тобі відео просто так. Піди краще на OnlyFans або на порносайт", – відповіла модель.

Після цього, за словами Анни, футболіст почав вибачатися, але вона не сильно повірила у його щирість. Згодом Сілва розповіла, що Вінісіус запрошував її до Марбельї, але поїздка зірвалася після того, як він проявив інтерес до її подруги.

"Він не пропонував прямо секс утрьох, але все було зрозуміло. Коли моя подруга відмовилася, він просто втратив інтерес", – сказала Анна.

Vini Jr. tentou fazer as pazes com modelo após estresse com viagem: “Não sou moleque”



Anna Silva autorizou Leo Dias a mostrar os prints das conversas com Vini Jr. e deixou o jornalista boquiaberto.



Em um dos momentos do diálogo, a modelo demonstrou estar decepcionada com os… pic.twitter.com/n6sTMTQz42 — LeoDias 🍿 (@euleodias) October 7, 2025

Додамо, що нещодавно Вінісіус розірвав стосунки з блогеркою Вірджінією Фонсекою, і, за словами інсайдерів, причиною також стали інтимні листування з іншими жінками

Не так давно відео танців бразильця з інтернет-селебриті розірвав соцмережі, набравши мільйони переглядів.