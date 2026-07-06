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Вінісіус Жуніор: Я ніколи не був марнославним, тому пенальті бив Бруно

Олег Дідух — 6 липня 2026, 10:39
Вінісіус Жуніор: Я ніколи не був марнославним, тому пенальті бив Бруно
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор розповів про те, чому не бив пенальті в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Норвегії.

Слова зірки Реала наводить Globo.

"Містер Анчелотті заздалегідь визначив, хто битиме пенальті. Він обрав Бруно. Я ніколи не був марнославним, ніколи не прагнув стати найкращим бомбардиром турніру, тому пенальті бив Бруно. Він виконував пенальті краще за мене, тому тренер зробив такий вибір. Ось і все. Я ніколи не тікав від відповідальності.

Багато хто скаже, що я не хотів бити, але я ніколи цього не уникав. Я виконую пенальті за Реал, коли тренер обирає мене. У той момент правильним рішенням було, щоб пенальті пробив Бруно. На жаль, він не забив. Такий футбол. Ми повинні тримати голову високо піднятою. Велике спасибі Бруно за виступ на цьому турнірі", – сказав вінгер.

Нагадаємо, Бразилія в матчі проти Норвегії била два пенальті. На 14 хвилині Бруно Гімараєс свій шанс не реалізував, а у компенсований до другого тайму час Неймар забив гол, який не врятував Бразилію від поразки – 1:2.

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