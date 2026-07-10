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Це відчуття розчарування – абсурдне: Вінісіус прокоментував виліт Бразилії з ЧС-2026

Микола Літвінов — 10 липня 2026, 21:41
Це відчуття розчарування – абсурдне: Вінісіус прокоментував виліт Бразилії з ЧС-2026
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Нападник збірної Бразилії Вінісіус Жуніор попросив вибачення за виліт команди з чемпіонату світу-2026, зазначивши, що його переслідує відчуття абсурду та розчарування, оскільки у колективу була змога та ресурси досягти кращого результату на турнірі, але цього не вийшло. 

Його слова цитує інсайдер Фабріціо Романо. 

"Минуло майже чотири роки, і я знову розмірковую над тим, що написати після розчарування на чемпіонаті світу. Я бачив так багато людей різного віку, які підтримували мене та поділяли нашу мрію, що було б несправедливо мовчати.
Але мені знадобилося кілька днів, щоб все обдумати.

Носити футболку національної збірної – це найбільша гордість у моєму житті, а виліт із чемпіонату світу на стадії 1/8 фіналу – це відчуття, яке важко описати.

Я знаю, як багато я готувався, як сильно зосереджувався, як сильно я прагнув цього для вас, для моєї родини. Це відчуття розчарування – абсурдне. У нас була команда, достатньо сильна, щоб досягти більшого, але ми не змогли.

Я прошу вибачення і буду боротися за нашу мрію – повернутися на вершину світу".

Нагадаємо, що "Селесао" вилетіли з цьогорічного мундіалю від Норвегії на стадії 1/8 фіналу. Підопічні Карло Анчелотті пропустили у свої ворота дубль від Ерліна Голанда та не реалізували призначений пенальті у першому таймі, у підсумку поступившись з рахунком 1:2

Додамо, що далі "Вікінгів" чекає протистояння з Англією. Воно відбудеться 12 липня та розпочнеться о 00:00 за київським часом. 

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