Футболіста збірної Англії після розлучення помітили на побаченні із зіркою фільмів для дорослих
Футболіст Ньюкасла Кіран Тріпп'єр опинився в центрі уваги британських таблоїдів. 35-річного захисника помітили під час вечері з 21-річною моделлю OnlyFans Келані Вебстер у ресторані Babucho в Ньюкасл.
За словами британських таблоїдів, компанія провела у ресторані кілька годин. Коли гості виходили з закладу, почався дощ і стало прохолодно, тому, як стверджують свідки, Тріпп'єр навіть віддав дівчині свою спортивну кофту, щоб вона не змерзла.
На зустрічі також були присутні кілька подруг Вебстер, а сама пара залишила ресторан останньою.
Зазанчимо, Келані Вебстер веде сторінку на платформі OnlyFans, де публікує платний контент, а також працює у престижному танцювальному клубі Whiskey Down у місті.
Особисте життя Тріпп'єра останнім часом активно обговорюють у медіа. Минулого року стало відомо, що він розлучився зі своєю дружиною Шарлотта Тріпп'єр після майже восьми років шлюбу. Пара одружилася у 2016 році та має трьох дітей.
Раніше повідомлялося, що колишня дружина легенди футболу розповіла, що розійшлася із коханим через його зраду з іншою жінкою на очах у дітей.