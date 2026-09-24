Чорний корсет і мініспідниця: найсексуальніша хокеїстка світу показала гарячі фото у ліжку

Канадська хокеїстка та модель Мікайла Демайтер знову привернула увагу підписників новою ефектною фотосесією. Цього разу спортсменка постала перед камерою у зухвалому образі, який чудово підкреслив її фігуру.

Демайтер одягнула чорний корсет, коротку мініспідницю та туфлі на підборах. Пікантні кадри модель зробила просто на ліжку, додавши фотосесії ще більш зухвалого настрою.

Особливу увагу привертає впевнена поза Мікайли та її образ, у якому вона традиційно поєднала спортивну впізнаваність із модельною естетикою. Нові світлини швидко стали приводом для активних реакцій її шанувальників у соцмережах.

"Дехто вірить у кохання з першого погляду, інші просто ще не бачили мене", — підписала нову серію фотографій Демайтер.

Нагадаємо, Мікайла свого часу вважалася перспективною воротаркою та виступала у жіночій хокейній лізі, проте через травми вона була змушена завершити кар'єру вже у 19 років і повністю змінити напрям діяльності, зосередившись на модельному бізнесі.

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Раніше повідомлялося, що колишня зірка хокею поділилася гарячими знімками у купальнику на більярдному столі.