Відомий футболіст зустрів Новий рік з актрисою фільмів для дорослих

Футболіст Вільярреала Ніколя Пепе та його кохана, популярна американська п*рноактриса Теанна Трамп, вирішили не приховувати свого кохання, зустрічаючи Новий рік разом у романтичній атмосфері.

Івуарієць поділився моментами святкування у соцмережах, де Теанна, сидячи за кермом його автомобіля, намагалася говорити французькою – рідною мовою Ніколя. Це стало ще одним доказом теплих і гармонійних стосунків пари.

Їхній роман, про який вперше заговорили наприкінці 2024 року, став справжньою сенсацією. З чуток, Теанна вже переїхала до Пепе в його будинок у Валенсії, Іспанія. Попри увагу преси та неоднозначну реакцію в соцмережах, пара вирішила зосередитися на своїх почуттях, а не на плітках.

Джерело, близьке до пари, розповіло, що Теанна почала цікавитися футболом і навіть із задоволенням відвідує матчі Ніколя, а також переглядає інші ігри, щоб більше дізнатися про цей вид спорту.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 20-річного футболіста 1 гол і 2 результативні передачі в 11 матчах Ла Ліги.