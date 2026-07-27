Закохалася в тебе ще сильніше: Харлан ніжно привітала коханого з днем народження

Українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилася з підписниками зворушливою сімейною публікацією. Спортсменка привітала свого коханого, італійського фехтувальника Джиджі Самеле, з днем народження.

На своїй офіційній сторінці в Instagram Харлан опублікувала добірку теплих сімейних фотографій. На кадрах закохані проводять час разом, а також позують зі своєю маленькою донькою, яка народилася цього року.

До світлин українка додала дуже емоційне привітання, у якому зізналася, що народження доньки зробило їхню сім'ю ще міцнішою.

"З днем народження мою найулюбленішу людину. Цей рік подарував нам найбільший подарунок — нашу доньку. Спостерігаючи за тим, як ти став батьком, я закохалася в тебе ще сильніше. Дякую тобі за любов, турботу і силу. Дуже тебе кохаю, моя любов", — написала Харлан.

Нагадаємо, наразі Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який зробив пропозицію руки та серця.

На початку червня 35-річна Ольга уперше стала мамою. Разом із Самеле вони назвали доньку Аріанною.

Після народження дитини титулована українська спортсменка регулярно ділиться моментами сімейного життя, щоразу отримуючи сотні теплих відгуків від своїх прихильників.