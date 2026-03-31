Задоволення за 30 тисяч доларів: Усик придбав золотий і платиновий iPhone із символічним гравіюванням

Олександр Усик опинився в центрі уваги завдяки неочікуваній покупці, яка вже встигла стати вірусною в соцмережах. Український чемпіон вирішив відзначити свій статус абсолютного чемпіона у доволі символічний спосіб.

У тіктоці активно поширюється відео від відомого бренду, який спеціалізується на кастомізації смартфонів. У ролику показали два ексклюзивні пристрої, створені спеціально для Усика – один у золотому виконанні, інший у платиновому.

Обидва дизайни узгоджувалися безпосередньо з боксером, що додає цим гаджетам ще більшої унікальності. Головною деталлю стало гравіювання слова "Undisputed" – пряме посилання на статус абсолютного чемпіона, який Усик здобув у важкій і надважкій вазі.

Кожен із телефонів виконаний вручну, з акцентом на деталях і преміальних матеріалах. Унікальні візерунки, текстури та саме гравіювання роблять ці пристрої не просто технікою, а фактично предметами колекційного рівня.

Втім, така розкіш має відповідну ціну. За інформацією з коментарів, кожен смартфон коштує близько 15 тисяч доларів, тож загальна сума покупки сягає 30 тисяч.

Нагадаємо, не так давно друг Усика подарував Джошуа під час візиту в Україну ексклюзивний iPhone 17 Pro Max, виконаний у преміальному дизайні.

Сам Олександр також може похизуватися таким презентом. Після ефектної перемоги над Даніелем Дюбуа у реванші на стадіоні "Вемблі" українець отримав золотий iPhone 16 Pro Max із написом "Undisputed".