Зустріч у несподіваному місці: Усик зробив спільне фото з Білодід у церкві

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід поділилася несподіваним фото у соцмережах, здивувавши фанатів.

На світлині бронзова призерка Олімпіади-2020 позує разом із чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Олександром Усиком та його донькою Єлизаветою.

Цікаво, що їхня зустріч відбулася у церкві. На знімку чітко видно церковний інтер'єр та ікони, але де саме зроблене фото – невідомо.

Нагадаємо, напередодні родина боксера відсвяткувала ювілей старшої доньки. На свято завітали українські зірки естради та друзі Олександра.

Відео, на якому Усик танцює з Дорофєєвою стало хітом у соцмережах, набравши шалену кількість переглядів та лайків.