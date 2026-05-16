Забарний засвітився у Парижі із відомим українським хітмейкером
Український співак DREVO зустрівся у Парижі із захисником збірної України та ПСЖ Ілля Забарний.
Артист опублікував у соцмережах серію спільних фото з футболістом, чим одразу привернув увагу фанатів.
На кадрах Забарний і DREVO позують разом у ресторані в оточенні своїх коханих людей.
Нагадаємо, напередодні Ілля став чемпіоном Франції у складі ПСЖ.
Також Забарному підкорилося унікальне досягнення після виходу із парижанами у фінал Ліги чемпіонів.
Раніше дружина українського футболіста похизувалася ефектними фото з Лувра.