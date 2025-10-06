Магучіх у Карпатах: олімпійська чемпіонка з подругами підкорила гірські вершини
Після напруженого сезону українська зірка легкої атлетики Ярослава Магучіх вирішила взяти коротку паузу, і зробила це по-особливому.
Спортсменка разом із подругами вирішила влаштувати похід у Карпати. Олімпійська чемпіонка Парижа одягла камуфляж і вирушила гірськими стежками разом із друзями.
Компанія підкорила полонину Щивка, висота якої сягає 1200 метрів, пройшовши маршрут близько 15 кілометрів.
На фото, які Ярослава поділилася в соцмережах, вона позує з щирою усмішкою, насолоджуючись тишею гір і фантастичними краєвидами Карпат.
Нагадаємо, на ЧС-2025 у Токіо Магучіх завоювала бронзу в стрибках у висоту. Пізніше українка зізналася, що розчарована своїми виступами у поточному сезоні.
Напередодні стало відомо, що Ярославу номінували на звання найкращої легкоатлетки року у Європі.
Раніше українська спортсменка поділилася незвичним способом зняття стресу.