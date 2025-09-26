Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи у 2025 році
Ярослава Магучіх
Getty Images
Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх знову номінували на звання найкращої легкоатлетки року у Європі.
Про це повідомляє European Athletics.
У поточному сезоні Ярослава здобула бронзу чемпіонату світу, срібло у фіналі Діамантової ліги та стала чемпіонкою Європи у приміщенні.
Окрім Ярослави претендентами на нагороду будуть:
- Надя Баттоклетті (Італія)
- Фемке Бол (Нідерланди)
- Джорджия Гантер Белл (Велика Британія)
- Дітаджі Камбунджі (Швейцарія)
- Кейт О’Коннор (Ірландія)
- Марія Перес (Іспанія)
- Джессіка Схілдер (Нідерланди)
- Тіна Шутей (Словенія)
- Йорінде ван Клінкен (Нідерланди)
Переможця буде оголошено 25 жовтня. Проголосувати можна ТУТ.
Нагадаємо, у 2024 році саме Магучіх стала найкращою легкоатлеткою в Європі. У фінальному голосуванні вона випередила нідерландку Фемке Бол та британку Кілі Годжкінсон.
Останні 10 спортсменок року в Європі
- 2024 – Ярослава Магучих (Україна)
- 2023 – Фемке Бол (Нідерланди)
- 2022 – Фемке Бол (Нідерланди)
- 2021 – Сіфан Хассан (Нідерланди)
- 2020 – не присуджено
- 2019 – Марія Ласіцкене (-)
- 2018 – Діна Ашер-Сміт (Велика Британія)
- 2017 – Катеріна Стефаніді (Греція)
- 2016 – Рут Бейтія (Іспанія)
- 2015 – Дафне Схіпперс (Нідерланди)
- 2014 – Дафне Схіпперс (Нідерланди)