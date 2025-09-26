Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи у 2025 році

Олександр Булава — 26 вересня 2025, 01:03
Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи у 2025 році
Ярослава Магучіх
Getty Images

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх знову номінували на звання найкращої легкоатлетки року у Європі.

Про це повідомляє European Athletics.

У поточному сезоні Ярослава здобула бронзу чемпіонату світу, срібло у фіналі Діамантової ліги та стала чемпіонкою Європи у приміщенні.

Окрім Ярослави претендентами на нагороду будуть:

  • Надя Баттоклетті (Італія)
  • Фемке Бол (Нідерланди)
  • Джорджия Гантер Белл (Велика Британія)
  • Дітаджі Камбунджі (Швейцарія)
  • Кейт О’Коннор (Ірландія)
  • Марія Перес (Іспанія)
  • Джессіка Схілдер (Нідерланди)
  • Тіна Шутей (Словенія)
  • Йорінде ван Клінкен (Нідерланди)

Переможця буде оголошено 25 жовтня. Проголосувати можна ТУТ.

Нагадаємо, у 2024 році саме Магучіх стала найкращою легкоатлеткою в Європі. У фінальному голосуванні вона випередила нідерландку Фемке Бол та британку Кілі Годжкінсон.

Читайте також :
Домінація у стрибках у висоту: Україна наздогнала Росію в історичному заліку медалей, але є нюанс

Останні 10 спортсменок року в Європі

  • 2024 – Ярослава Магучих (Україна)
  • 2023 – Фемке Бол (Нідерланди)
  • 2022 – Фемке Бол (Нідерланди)
  • 2021 – Сіфан Хассан (Нідерланди)
  • 2020 – не присуджено
  • 2019 – Марія Ласіцкене (-)
  • 2018 – Діна Ашер-Сміт (Велика Британія)
  • 2017 – Катеріна Стефаніді (Греція)
  • 2016 – Рут Бейтія (Іспанія)
  • 2015 – Дафне Схіпперс (Нідерланди)
  • 2014 – Дафне Схіпперс (Нідерланди)
Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Конкурентка Магучіх: Ця медаль – подяка Польщі, яка прийняла мене з Білорусі
Паттерсон пояснила, чому підтримувала Топич під час стрибка Магучіх
Топич: Для мене честь розділити бронзу із Магучіх
Медальний залік ЧС-2025: збірна США – беззаперечний переможець, Україна з однією нагородою на дні
Україна поділила 41 місце медального заліку ЧС-2025 із Самоа, Сент-Люсією та ще 10 країнами

Останні новини