Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи у 2025 році

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх знову номінували на звання найкращої легкоатлетки року у Європі.

Про це повідомляє European Athletics.

У поточному сезоні Ярослава здобула бронзу чемпіонату світу, срібло у фіналі Діамантової ліги та стала чемпіонкою Європи у приміщенні.

Окрім Ярослави претендентами на нагороду будуть:

Надя Баттоклетті (Італія)

Фемке Бол (Нідерланди)

Джорджия Гантер Белл (Велика Британія)

Дітаджі Камбунджі (Швейцарія)

Кейт О’Коннор (Ірландія)

Марія Перес (Іспанія)

Джессіка Схілдер (Нідерланди)

Тіна Шутей (Словенія)

Йорінде ван Клінкен (Нідерланди)

Переможця буде оголошено 25 жовтня. Проголосувати можна ТУТ.

Нагадаємо, у 2024 році саме Магучіх стала найкращою легкоатлеткою в Європі. У фінальному голосуванні вона випередила нідерландку Фемке Бол та британку Кілі Годжкінсон.

Останні 10 спортсменок року в Європі