Виплеснула весь негатив із танцями: Магучіх показала, як розбиває посуд під веселу музику

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася незвичним способом зняття стресу.

Спортсменка відвідала спеціальну кімнату, де відвідувачам дозволяють трощити посуд і різні предмети, аби позбутися негативних емоцій.

На відео, яким Магучіх поділилася у соцмережах, вона в захисному костюмі з посмішкою трощить тарілки об стіну. А ще – не просто розбиває, а робить це під веселу музику, підтанцьовуючи в процесі.

Легкоатлетка зізналася, що такий формат відпочинку допомагає повністю розслабитися, зарядитися позитивом і виплеснути всі негативні емоції.

Нагадаємо, не так давно Магучіх на ЧС-2025 у Токіо завоювала бронзу в стрибках у висоту.

Пізніше українка зізналася, що розчарована своїми виступами у поточному сезоні.

Напередодні Ярославу знову номінували на звання найкращої легкоатлетки року у Європі.